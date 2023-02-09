Транспондеры в России могут подорожать

Похоже, что программу импортозамещения надо применять в отношении еще одного продукта - транспондеров

Как сообщает "Коммерсантъ", запасы устройств, которые обеспечивают свободный проезд по платным трассам, исчерпываются. Компания Автодор, например, уже ввела некоторые ограничения на их продажу, а заодно и подняла цены на устройства.

Проблема в том, что большинство транспондеров, как ни странно, производятся европейскими компаниями, которые не стали продлевать контракты на поставки в Россию из-за сложной геополитической обстановки и возможных санкций.

Попытки импортозаместить производство транспондеров в России уже ведутся, но в стране отсутствуют наработки по изготовлению ключевых микросхем — их выпуск удастся наладить не ранее следующего года.

