Транспортная система Москвы стала третьей в мире по уровню развития

Консалтинговая фирма McKinsey составила мировой рейтинг мегаполисов с самой развитой транспортной системой. Хорошая новость – наша столица вошла в тройку лидеров, уступив пальму первенства Сингапуру и Пекину

Что позволило Москве занять такую высокую позицию, учитывая тот факт, что два года назад наш город занимал лишь шестую строчку? Ответ прост – развитие общественного транспорта, включая метрополитен и МЦД. Также исследователи обратили внимание на рост интереса к арендному транспорту – каршерингу, самокатам и велосипедам. Это также повлияло на высокую оценку.

Эксперты заявляют, что дальнейшее улучшение транспортной системы столицы напрямую зависит от ограничения использования личных транспортных средств: акценты нужно смещать с личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Помимо всего прочего указывается необходимость ужесточения скоростных лимитов и ограничения на въезд автомобилей в центр города.