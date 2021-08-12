Автомобильный портал Motorpage
12 авг 2021

Транспортная система Москвы стала третьей в мире по уровню развития

Транспортная система Москвы стала третьей в мире по уровню развития

Консалтинговая фирма McKinsey  составила мировой рейтинг мегаполисов с самой развитой транспортной системой. Хорошая новость – наша столица вошла в тройку лидеров, уступив пальму первенства Сингапуру и Пекину

Что позволило Москве занять такую высокую позицию, учитывая тот факт, что два года назад наш город занимал лишь шестую строчку? Ответ прост – развитие общественного транспорта, включая метрополитен и МЦД. Также исследователи обратили внимание на рост интереса к арендному транспорту – каршерингу, самокатам и велосипедам. Это также повлияло на высокую оценку.

Эксперты заявляют, что дальнейшее улучшение транспортной системы столицы напрямую зависит от ограничения использования личных транспортных средств: акценты нужно смещать с личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Помимо всего прочего указывается необходимость ужесточения скоростных лимитов и ограничения на въезд автомобилей в центр города.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Lamborghini Countach будет соответствовать своему историческому прототипу

12 августа 2021

Lexus LX превратили в кабриолет

12 августа 2021

ГИБДД начала искать должников при помощи камер

12 августа 2021

Apple ищет партнеров в Южной Корее для строительства своего автомобиля.

11 августа 2021

Volkswagen откажется от своих колбасок

11 августа 2021

Правительство помогает сдерживать цены на бензин

11 августа 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Crossland - opel crossland (2021) что общего у opel crossland с немецкой крепостью Тест драйв
11 августа 2021

Opel Crossland
"Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью"
Land Rover Range Rover Velar - land rover range rover velar (2021) высокая культура и стиль
Тест драйв
09 августа 2021

Land Rover Range Rover Velar
"Высокая культура и стиль"
Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) на прогулку с домашним питомцем
Тест драйв
06 августа 2021

Volkswagen Taos
"На прогулку с домашним питомцем"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 5 0