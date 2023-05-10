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10 май 2023

Трасса М-4 «Дон» станет удобнее

Трасса М-4 «Дон» станет удобнее

В начале июня будут досрочно введены в эксплуатацию два новых участка трассы М-4 «Дон». Речь идет об участке в обход городского поселения Аксай в Ростовской области и Дальнем западном обходе Краснодара.

Фактически, новые участки позволят существенно сократить путь к морским просторам, минуя проезды через загруженный Ростов-на-Дону и расположенный неподалеку Аксай. Дальний западный обход Краснодара освободит город от потока легкового транспорта, направляющегося в Крым.

Протяженность новых участков — более 100 километров, ввод в эксплуатацию намечен на десятое июня.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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