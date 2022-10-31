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31 окт 2022

Трассы М-11 и М-4 переходят на зимний скоростной режим

Трассы М-11 и М-4 переходят на зимний скоростной режим

С 1 ноября изменятся скоростные ограничения на ряде участков трасс «Автодора». Соответствующее заявление опубликовано на страницах официальных аккаунтов компании в социальных сетях.

Представители «Автодора» отметили, что зимний скоростной режим позволит разгоняться до 110 км/ч вместо допустимых 130 км/ч. Ограничение будет распространяться только на определенные участки. Таким образом лимит будет действовать на отрезке обхода сел Новая Усмань и Рогачевка на дороге М-4 (517-й км — 544-й км) в Воронежской области, а также на М-11 с 59-го по 146-й км и с 210-го по 680-й км в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.

Ограничения продлятся до первого апреля следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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