Трассу М11 не построят в срок

Строительство новой скоростной трассы, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, стартовало ещё в 2008 году, отдельные участки начали вводить в эксплуатацию в 2014-ом. Полностью движение должны запустить до конца текущего года, но для этого подрядчику нужно работать круглосуточно

Есть вероятность, что текущие сроки сдачи трассы будут снова переносить. Так как проект попросту не успевают сдать из-за недостатка мощностей. Как заявил нынешний глава Автодора, Вячеслав Петушенко, чтобы уложиться в срок, работы на последнем участке скоростной автодороги должны вестись круглосуточно с бесперебойной поставкой строительных материалов.

Кроме того придётся почти вдвое увеличить количество рабочих: сейчас задействовано около тысячи сотрудников, нужно увеличить число до 1,9 тыс. человек. Компания-концессионер и генеральный подрядчик заявили, что предпримут необходимые шаги.