Трассу М-11 предлагают назвать «За шавермой/За шаурмой»

Трассу М-11 «Москва — Санкт-Петербург» предлагают назвать «За шавермой/За шаурмой». Такая инициатива поступила в рамках сбора предложений, организованного «Автодором».

Сложно поверить, что сама компания называет такой вариант интересным и необычным. В то же время она обращает внимание, что его нельзя выбрать, поскольку возникнет много сложностей во время презентаций на других языках. По этой причине данный вариант выбывает из гонки. К слову многие люди уже возмутились, почему в названии, которое символизирует культурный переход, сделан акцент именно на шаурме. С тем же успехом трассу можно было бы назвать "Бордюр-поребрик".

Между тем, «Автодор» обратил внимание на присланные названия вроде «Скандинавия» и «Россия»: такие имена уже заняты. В частности, «Скандинавия» — это федеральная автодорога А-181, идущая от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией. А «Россия» — это трасса М-10. Больше всего предложений содержат слово «столица»: «Две столицы», «Столичная», «Столица», рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе «Автодора». Также россияне предлагают названия «Радищев», «Нева», «Валдай», «Александрийский путь», «Петровский тракт», «Государева дорога».