Трассу Москва — Казань хотят построить раньше срока

Ускорение строительства платной трассы Москва — Казань является «сверхзадачей», но выполнить ее реально. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко

«Задача стоит ускорения с 2027-го до 2024 года. Это просто суперзадача. То есть мы должны через месяц начинать проектирование и к концу (текущего) года начинать заниматься подготовкой территории. Это сверхзадача. По большому счету, в истории РФ и Советского Союза, за исключением Великой Отечественной войны, таких прецедентов нет. Но, по большому счету, если задачу такую поставить, это реально», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что планирует ускорить строительство трассы Москва — Казань и запустить движение уже в 2024 году. Прежде к этому сроку рассчитывали завершить строительство только маршрута из Москвы до Владимира с обходом Владимира, а также южный обход Казани, остальные участки — к 2027-му. Общий объем финансирования строительства новой дороги с обходом Тольятти составит до 730 млрд рублей. Расчетная скорость движения по трассе Москва — Нижний Новгород — Казань будет 120 км/ч. Протяженность трассы — 729 км. Новая магистраль должна стать дублером трассы М7 «Волга», которая на значительной части проходит через населенные пункты.