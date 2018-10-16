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16 окт 2018

Трёхколёсный курьез

Трёхколёсный курьез
Автор фото: фирма-производитель

Представленный в 2016 году на Женевском автосалоне Morgan EV3 так и не будет запущен в серийное производство. Автопроизводителя подвел поставщик аккумуляторных батарей

Morgan EV3 это электрическая версия знаменитого трехколесного спорткара 3 Wheeler. Впервые его электрический вариант был представлен в 2015 году на фестивале скорости в Гудвуде. Новинку приурочили к 105-летию автопроизводителя и пообещали вскоре запустить в производство. Следующее пришествие произошло в   в 2016-м на Женевском автосалоне, где была представлена предсерийная версия. Morgan EV3 снабдили 63-сильным электромотором с водяными охлаждением, установленным внутри кузова ради лучшей защиты от сырости и влаги. В качестве источника питания  должна была быть литий-ионная баратея емкостью 20 кВт•ч британской фирмы Frazer-Nash Energy Systems. При полной зарядке она обеспечивала 500-килограмовую машину запасом хода в 240 километров.

Интерес к модели проявили более сотни покупателей, многие даже внесли депозит за батарейный Morgan.  К слову ориентировочная стоимость  модели составляла около 30 000 фунтов стерлингов. Отгрузку готовых машин планировалось начать уже осенью 2016 года, но этого, увы, так и не произошло. Проект пришлось отменить.  Оказалось, что Frazer-Nash Energy Systems не смогла выполнить взятые на себя обязательства и не поставила Моргану обещанные батареи.  Сама компания Frazer-Nash Energy Systems столкнулась с неурегулированными долгами и теперь ей грозит ликвидация.

Компания Morgan, в свою очередь, выполнит все финансовые обязательства перед клиентами. Теперь либо им будет предложен полный возврат денег, либо переведённый депозит будет засчитан при покупке какого-либо другого автомобиля марки Morgan.

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При написании новости использовалась информация:
Авторамблер, Драйв

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