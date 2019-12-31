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31 дек 2019

Турция разрабатывает собственный кроссовер

Турция разрабатывает собственный кроссовер

Турецкое автомобильное совместное предприятие (TOGG) представило электро¬кроссовер, разработанный внутри страны

Это первая модель из целой серии, выпуск которой будет налажен в Турции в рамках программы развития национальной автомобильной промыш¬ленности.  Любопытно, что дизайном кроссовера, который пока находится в статусе пред¬серийной модели и носит название C-SUV, занималось именитое итальянское ателье Pininfarina. Силовая установка будет доступна в двух вариантах: базовый крос¬совер оснащён одним электро¬мотором мощностью 200 л.с., установ¬ленным на задней оси, а в более мощной версии ещё один такой же мотор появляется спереди, что поднимает мощность до 400 лошадиных сил.

В базовой версии разгон до сотни занимает 7,6 секунды, а запас хода на одной зарядке достигает 300 кило¬метров. Топовый C-SUV разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды и способен проехать до 480 кило¬метров без подзарядки. На заряд тяговых батарей (до 80 про¬центов) от 150-киловаттной станции уходит всего полчаса. Также автомобиль оборудован системой автопилота.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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