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28 ноя 2022

У Ferrari появился виртуальный суперкар

У Ferrari появился виртуальный суперкар

Автопроизводители сегодня часто любят создавать кибернетические автомобили – то есть спорткары, которые будут существовать только в компьютере. Обычно их создают для разных гоночных игр, но иногда компании просто делают виртуальные модели, как необычные концепты

Ferrari долгое время оставалась в стороне от всей «заварушки», но в этом году компания сдалась и выпустила виртуальный спорткар для игры Gran Turismo. Интересный факт – пусть перед нами и виртуальный концепт, но создатели Ferrari Vision Gran Turismo заявили, что машина  представляет будущее дизайна спорткаров: тем самым существует вероятность применения некоторых дизайнерских решений на будущих серийных моделях.

Что касается технических характеристик, то он оснащен бензиновым V6 объёмом 3,0 литра в сочетании с восьмидиапазонным «роботом». Его позаимствовали у Ferrari 296 GTB, но форсировали до 1016 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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