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27 апр 2023

У Ford Bronco стали отваливаться колеса

У Ford Bronco стали отваливаться колеса

Компания Ford отзывает новые внедорожники Bronco и Ranger из-за отваливающихся колес. Отзыв глобальный и распространяется на машины, проданные по всему миру.

Как сообщают американские СМИ, у автомобилей 2023 модельного года, которые были произведены в феврале, может быть заводской дефект — гайки на креплениях левых колес недостаточно затянуты. Это может привести к тому, что колеса отвалятся во время движения. Под программу попадают почти полторы тысячи автомобилей, причем сам Ford говорит, что лишь 20 процентов из этого числа могут быть потенциально опасными.

Сборка Bronco и Ranger осуществляется на заводе Ford в Мичигане. Колеса на автомобили прикручиваются в автоматизированном режиме, но один из роботов, который и создал дефект, вышел из строя и был отправлен на ремонт.

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