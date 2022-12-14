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14 дек 2022

У Ford появилась новая «Годзилла»

У Ford появилась новая «Годзилла»
Существует такое понятие – «коробочный мотор», то есть силовая установка, которую концерн  специально продает отдельным продуктом для различных тюнинг-проектов. Обычно данные «движки» отличаются высокой мощностью.
К слову, «Годзилла» - это то наименование, которое придумали сами специалисты Ford, впрочем, для нового двигателя имя слегка адаптировали, превратив в «Мегазиллу». Без сомнения, предмет оправдывает свое название – при рабочем объеме в семь с лишним литров новый V8 развивает целых 623 лошадиные силы и 868 Нм крутящего момента.
 
Западные СМИ также отмечают, что что Megazilla в руках тюнеров может стать ещё мощнее, так как обеспечивает высокий потенциал для самодеятельных доработок.  Один из прошлых двигателей Ford, к слову, смогли «раскочегарить до полутора тысяч лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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