У Ford появилась новая «Годзилла»

Существует такое понятие – «коробочный мотор», то есть силовая установка, которую концерн специально продает отдельным продуктом для различных тюнинг-проектов. Обычно данные «движки» отличаются высокой мощностью.

К слову, «Годзилла» - это то наименование, которое придумали сами специалисты Ford , впрочем, для нового двигателя имя слегка адаптировали, превратив в «Мегазиллу». Без сомнения, предмет оправдывает свое название – при рабочем объеме в семь с лишним литров новый V8 развивает целых 623 лошадиные силы и 868 Нм крутящего момента.

Западные СМИ также отмечают, что что Megazilla в руках тюнеров может стать ещё мощнее, так как обеспечивает высокий потенциал для самодеятельных доработок. Один из прошлых двигателей Ford, к слову, смогли «раскочегарить до полутора тысяч лошадиных сил.