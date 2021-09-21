У ГДР была своя Ferrari!

Есть мнение, что у стран из социалистического лагеря (за исключением СССР) машины, конечно же, были, но приоритет в этой области отдавался выносливому грузовому транспорту и легковым машинам для непритязательного трудового человека. Не было там эстетики спорткаров, кабриолетов и прочего изящества. Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что это все домыслы, и аргументом в пользу нашей позиции станет Melkus RS 1000

Был в ГДР такой гонщик по имени Хайнц Мелкус. Для широкого круга лиц он не сильно известен, но если взглянуть на историю такой гоночной серии, как «Формула 3», то можно заметить, что в этом классе Хайнц блистал! Но мы сейчас говорим не про гонки, а про машины, впрочем, Хайнц Мелкус засветился и здесь!

По своей натуре он был не только гонщиком, но и конструктором, и в один прекрасный день ему пришла мысль создать свой собственный спорткар! В долгий ящик откладывать идею он не стал, взяв за основу невзрачный седан Wartburg 353, он выкинул из него стандартный кузов и мотор. Их место заняли: гоночный 1,3-литровый двигатель V6 от Müller-Andernach на 110 лошадиных сил и новый стеклопластиковый кузов, который получился настолько изящным, что машину было не стыдно поставить рядом с Lamborghini Miura. Более того, спорткар получился очень быстрым – максимальная скорость составляла 200 километров в час!