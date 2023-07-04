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4 июл 2023

У Geely Tugella появилась новая модификация

У Geely Tugella появилась новая модификация

К официальным дилерам Geely  поступили полноприводные купе-кроссоверы Geely Tugella в новой версии с дефорсированным бензиновым турбированным двигателем.

Да, под капотом у новых «Тугелл» стоит такой же двухлитровый мотор с турбонаддувом, но, если изначально он развивает 238 лошадиных сил, то теперь его «задушили» до 200 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент, равный 350 Нм, достигается с 1800 оборотов в минуту. До 100 км/ч автомобиль ускоряется с места за 7,4 секунды. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

По итогам пяти месяцев 2023 года официальными дилерами марки в России было реализовано 4 426 экземпляров Geely Tugella. Новая модификация Geely Тugella призвана повысить спрос и укрепить позиции бренда Geely на российском рынке.

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