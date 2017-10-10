Концерн General Motors представил свой глобальный план по выводу электромобилей на рынок: в течение ближайших пяти лет у концерна появится 20 моделей с электромотором и батареями.

В General Motors проиллюстрировали эту новость фотографией, на которой на первом плане стоит Chevrolet Bolt, а на заднем — девять новых моделей, накрытых покрывалами. Среди компактвэнов, хэтчбеков и кроссоверов, судя по очертаниям есть и спортивное купе.

Даже под покрывалом оно выглядит волнующе. Судя по всему у него будет передняя часть в стиле Chevrolet Corvette, а задняя, с раздутыми колесными арками, будет пересекаться с Chevrolet Camaro. Никакой информации или даже слухов о том, что это будет за машина пока нет.

Если это будет доступное по цене электрическое купе, то у General Motors будет уникальное предложение: пока спорткары в сегменте электромобилей представлены лишь вызывающе дорогими суперкарами типа Rimac Concept One или Nio EP9.

Никаких подробностей о новых моделях электромобилей нет. По слухам, в течение ближайших полутора лет компанию Chevrolet Bolt составят еще два электромобиля. Также, по некоторой информации сам Bolt может быть представлен под брендом Buick. Так он будет продаваться на рынке Китая.

