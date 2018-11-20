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20 ноя 2018

У московских водителей отняли еще одну полосу

У московских водителей отняли еще одну полосу
Автор фото: ГУП "Мосгортранс"

Две выделенных полосы на одной проезжей части. Теперь это стало реальным, пускай лишь на одной улице

У Политехнического музея в центре столицы появилась двойная выделенная полоса для общественного транспорта. По сообщению городской администрации, данное решение должно облегчить дорожную ситуацию. Однако, в первую, очередь новая полоса предназначена для ускорения автобусного транспорта, точнее тринадцати обычных и пяти ночных автобусных маршрутов.

"Лубянка - крупный узел и важнейшая артерия для общественного транспорта всего города, - отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Автобусы должны иметь здесь абсолютный приоритет. От этого решения выигрывают все: у более 200 тыс. пассажиров, пользующихся проходящими через Лубянку маршрутами, сократится время ожидания и поездки, проще станет и автомобилистам - для них после завершения реконструкции открыта еще полоса для движения".

Да, появление второй выделенной полосы не урезало в возможностях обычных водителей. Наоборот, за счет переразметки, количество полос для них увеличили с четырех до пяти. Стоит отметить,  в сети уже заговорили о том, что подобное решение абсолютно бессмысленно. Пользователи считают, что действующие маршруты автобусов на данном участке перевозят небольшой пассажиропоток.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , РБК

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