У пикапа Tesla появился конкурент

Американский стартап Nikola Motor рассекретил пикап под названием Badger, что в переводе обозначает «Барсук». Публичный дебют автомобиля состоится в сентябре нынешнего года

Пикап оснащается гибридной силовой установкой. В ее состав входит четыре электромотора, литий-ионная батарея и водородные топливные элементы. На одной электротяге Badger может проехать 483 километра. В случае активации водородной системы этот показатель увеличится до 966 километров.

Мощность полноприводного Badger — 461 л. с. в стандартном режиме. Пиковая мощность силовой установки пикапа составляет 919 лошадиных сил. Разгон до сотни у машины занимает всего 2,9 секунды. Длина новинки составляет 5900 мм, высота — 1850 мм, а ширина — 2160 миллиметров. Напомним, что компания Nicola была основана в 2014 году. В начале 2018 г. стало известно, что компания совместно с фирмой Bosch ведет разработку двух водородных фур под названием One и Two, которые появятся в 2021 году.