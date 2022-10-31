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31 окт 2022

У половины москвичей нет парковочных мест

У половины москвичей нет парковочных мест

Знали ли вы, что в Японии, например, нельзя купить обычный автомобиль, не имея собственного парковочного места – только кей-кар с малокубатурным двигателем. В России до такой идеи еще не дошли, но с парковочными местами наблюдается явный дефицит.

Как сообщает телеграм-канал Мослента, половина столичных автомобилистов не имеет собственного парковочного места для машины. Некоторые тратят на его поиск ежедневно до получаса времени.

Если верить опросу, то в среднем люди тратят по 10-15 минут в поисках свободного места для парковки. Впрочем пять процентов респондентов показали, что успех улыбается им лишь после получаса поисков.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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