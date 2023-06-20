У Volkswagen ID.7 появилась полноприводная версия

Электрокар Volkswagen ID.7 получил модификацию с двумя двигателями. Об этом свидетельствуют документы китайского Минпрома. Источник выбран неслучайно, так как производством машины займется СП концернов Volkswagen и FAW.

Cобственно, полноприводная модификация оснащается сразу двумя электрическими двигателями, совокупной мощностью в 313 лошадиных сил. Любопытный факт – для Европы предложат более слабую, 286-сильную, модификацию.

Что касается емкости батарей, то она не уточняется. Обычная, моноприводная, «семерка» оснащается 77-килловаттным аккумулятором, который обеспечивает 650-километровый запас хода.