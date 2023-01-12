Автомобильный портал Motorpage
12 янв 2023

УАЗ «Патриот» обзаведется дизельной модификацией в следующем году

УАЗ «Патриот» обзаведется дизельной модификацией в следующем году

УАЗ планирует в течение 2023 года провести разработку модернизированного семейства Патриот. Готовый продукт увидит свет в начале 2024 года.

Пожалуй, два самых важных пункта модернизации – появление турбодизельного агрегата и 6-ступенчатой механической коробки передач. Оба механизма будут закупаться у китайского концерна JAC. Детали не раскрываются, но о моторе известно следующее – это двигатель JAC HFC4D мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки). Нашему потребителю эта силовая установка может быть знакома по легкому коммерческому фургону - JAC N56.

В настоящее время Патриот и Пикап оснащают только бензиновыми моторами ZMZ Pro (2,7 л, 149 л.с.), для семейства Профи доступен также битопливный вариант этого двигателя (бензин + пропан-бутан).

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Глава АвтоВАЗ хочет повысить утильсбор на иномарки

12 января 2023

В России совсем скоро появятся новые автомобильные бренды

12 января 2023
Mada 9

В Афганистане создали свой собственный суперкар

12 января 2023

Skywell ET5 провалил краш-тесты

12 января 2023
Suzuki Jimny

Представлен пятидверный Suzuki Jimny

12 января 2023

Lada Granta получила «метановую» версию

12 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) долой стереотипы!
Тест драйв
29 декабря 2022

GAZ Соболь NN
"Долой стереотипы!"

Написано новостей:

3 2 2 0 8