УАЗ «Патриот» обзаведется дизельной модификацией в следующем году

УАЗ планирует в течение 2023 года провести разработку модернизированного семейства Патриот. Готовый продукт увидит свет в начале 2024 года.

Пожалуй, два самых важных пункта модернизации – появление турбодизельного агрегата и 6-ступенчатой механической коробки передач. Оба механизма будут закупаться у китайского концерна JAC. Детали не раскрываются, но о моторе известно следующее – это двигатель JAC HFC4D мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки). Нашему потребителю эта силовая установка может быть знакома по легкому коммерческому фургону - JAC N56.

В настоящее время Патриот и Пикап оснащают только бензиновыми моторами ZMZ Pro (2,7 л, 149 л.с.), для семейства Профи доступен также битопливный вариант этого двигателя (бензин + пропан-бутан).