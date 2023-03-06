УАЗ вернул систему ABS на «Патриоты»

Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начали оснащать антиблокировочной системой тормозов. ABS вернулась в список оснащения, причем данный узел не является дополнительной опцией – все уже идет, что называется, «базой».

Как удалось выяснить нашим коллегам из Quto.ru, теперь вместо продукции Bosch Ульяновский автомобильный завод пользуется китайскими изделиями концерна APG. Занятно, но в то же время машины выходят в продажу без системы курсовой устойчивости и без подушек безопасности.

С агрегатами тоже все сложно – автомата нет, его еще предстоит отыскать взамен агрегата от Punch, который устанавливался ранее. Пока используется лишь механическая коробка передач и механическая же «раздатка».