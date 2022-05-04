Участие Audi и Porsche в гонках Формулы 1 официально подтверждено

Глава Volkswagen Group, Герберт Диесс, сообщил в интервью Reuters, что и Audi и Porsche будут участвовать в гонках "Королевской серии", но в каком статусе?

К сожалению, этих подробностей топ-менеджер не привел, однако заявил, что у Porsche планы являются более конкретными, чем у Audi. Скорее всего речь идет о том, что компании будут предоставлять командам двигатели и другие технические компоненты, но сами в гонках (в статусе "заводских конюшен") участвовать не будут. С другой стороны, Audi ведет переговоры по покупке гоночной команды McLaren, так что возможно, усилия обеих фирм будут сосредоточены именно на работе с McLaren.

Отметим, что у Porsche был гоночный опыт в Формуле-1. В шестидесятых годах заводская команда сумела завоевать несколько призовых мест на различных гран-при. Лучший результат - первое место в гран-при Франции в 1962 году.