Автомобильный портал Motorpage
4 май 2022

Участие Audi и Porsche в гонках Формулы 1 официально подтверждено

Участие Audi и Porsche в гонках Формулы 1 официально подтверждено

Глава Volkswagen Group, Герберт Диесс, сообщил в интервью Reuters, что и Audi и Porsche будут участвовать в гонках "Королевской серии", но в каком статусе?

К сожалению, этих подробностей топ-менеджер не привел, однако заявил, что у Porsche планы являются более конкретными, чем у Audi. Скорее всего речь идет о том, что компании будут предоставлять командам двигатели и другие технические компоненты, но сами в гонках (в статусе "заводских конюшен") участвовать не будут. С другой стороны, Audi ведет переговоры по покупке гоночной команды McLaren, так что возможно, усилия обеих фирм будут сосредоточены именно на работе с McLaren.

Отметим, что у Porsche был гоночный опыт в Формуле-1. В шестидесятых годах заводская команда сумела завоевать несколько призовых мест на различных гран-при. Лучший результат - первое место в гран-при Франции в 1962 году.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota C+walk T

Будут ли внедрять ОСАГО для самокатов?

04 мая 2022

Марка Datsun будет возрождена

04 мая 2022

Разработан автомобильный аккумулятор, который способен полностью заряжаться за несколько минут

04 мая 2022
Hyundai Ioniq 5 (2022)

Hyundai выходит из совместного партнерства с компанией Rimac

04 мая 2022
Nissan GT-R T-spec (2022)

Nissan GT-R сменит поколение уже в этом году

04 мая 2022

В России разработали стандарт для алкозамков

04 мая 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BMW 4 series - bmw 4-series coupe (2021) только имидж и ничего большего? Тест драйв
03 мая 2022

BMW 4 series
"Только имидж и ничего большего?"
JAC J7 - jac j7 (2021) «учитесь, студенты!»
Тест драйв
29 апреля 2022

JAC J7
"«Учитесь, студенты!»"
Lexus LS - lexus ls 500 (2021) гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?
Тест драйв
26 апреля 2022

Lexus LS
"Гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 5 5 2