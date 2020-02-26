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26 фев 2020

Участники автосалона в Женеве должны провериться на коронавирус

Участники автосалона в Женеве должны провериться на коронавирус

Организаторы Женевского автосалона рекомендовали участникам мотор-шоу проверку, чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии

Как сообщают в Automitive News, просьба в первую очередь относится к компаниям, прибывающим из регионов, где были зарегистрированы вспышки эпидемии. В частности, это относится к фирмам из Китая и Италии. «Организаторы выставки просят участников проследить за тем, что весь их персонал прошел медицинское обследование и не имел симптомов заболевания на протяжении 14 дней до прибытия в Швейцарию, чтобы избежать риска дальнейшего распространения заразы», — отмечено в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за вспышки эпидемии коронавируса был отменен ряд крупных автомобильных мероприятий в Китае, в том числе Пекинский автосалон и этап Формулы-1 в Шанхае.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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