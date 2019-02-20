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20 фев 2019

Ударные пошлины

Ударные пошлины

Похоже, что европейский автопром начинает себя чувствовать крайне неуютно на американском  рынке, где президент страны начинает сыпать угрозами и предупреждениями о заградительных пошлинах

Дело в том, что введением 25%-ных пошлин Трамп хочет сократить торговый дефицит и создать в стране новые рабочие места. Однако все это подается под другим соусом. Совсем недавно, Министерство торговли США передало Трампу доклад об импорте автомобилей в США из Европы, в котором говорится, что немецкие автомобили «угрожают национальной безопасности США», а согласно законодательству, у президента есть ровно 90 дней на принятие решения относительно введения пошлин, так что угрозы могут превратиться в реальность.

Между тем, покупатели, производители и продавцы в США противятся идее повышения пошлин: ведь тогда автомобили из Германии подорожают в среднем на 5 тысяч долларов, а машины американского производства — на 1,8 тысяч долларов, — из-за того, что запчасти для них поставляются из той же Европы — Германии, Франции и Италии. 

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За Рулем , carsguru

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