Уклонистов не пустят за руль

МВД подготовило приказ, согласно которому уклонисты не смогут управлять автомобилем

В документе прописано, что информация об ограничении права управления транспортом будет в течение суток вноситься в базу данных ГИБДД. Снятие запрета станет возможно только после поступления оформленного в реестре решения об отмене мер после явки гражданина в военкомат.

К сожалению, каких либо подробностей на сегодняшний день нет. Сам приказ ещё не утверждён и лишь находится на стадии экспертизы. Многие эксперты уже высказались о сложности реализации, так как бюрократические нюансы в работе двух структур (военкоматы и ГИБДД) не позволят наладить чёткого взаимодействия.