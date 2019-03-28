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28 мар 2019

Управление беспилотными автомобилями будут преподавать школьникам

Управление беспилотными автомобилями будут преподавать школьникам

НТИ «Автонет» запускает новый образовательный проект, в рамках которого учащихся столичных школ будут обучать технологиям управления беспилотными автомобилями

«Беспилотные автомобили для детей — это настоящее, а не будущее. Когда они вступят в осознанный возраст перед ними не встанет задачи покупки личного автомобиля. Это другое поколение, дети другого формата, которым надо воспринимать транспорт иначе», — отметили в пресс-службе.

Ученикам средних и старших классов уже этой осенью начнут рассказывать о том, как правильно устанавливать техническое зрение, распознавать дорожную разметку, пешеходов, дорожные знаки и светофоры. Занятия будут вести ведущие российские инженеры, многие из которых уже сегодня создают полноценные беспилотные автомобили.

В школах это занятие планируется ввести как дополнительное, однако данное решение будет согласовываться с Министерством просвещения. Пока такие занятия планируется проводить в школах и лицеях с техническим уклоном. В будущем планируется создание полноценных сетевых курсов по современным инженерным темам, к которым планируется привлечь консорциум вузов, созданный в прошлом году.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС, Известия

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