УРАЛ создал гибридный грузовик

Автозавод «Урал» на специальном мероприятии в родном для него Миассе показал новую экспериментальную разработку — грузовик с гибридной силовой установкой.

Автомобиль построен на базе стандартного бескапотного тягача «Урал 63704». Машина с колесной формулой 4x2 имеет работающий на сжиженном природном газе двигатель внутреннего сгорания, генератор, тяговую батарею и электродвигатель. ДВС используется только для подзарядки через генератор аккумуляторов.

С колесами ДВС не связан вовсе, их приводит электродвигатель. Запас хода за счет одного полного заряда батареи составляет 100 км, но если задействовать ДВС для их подзарядки — он увеличивается еще на 400 километров.