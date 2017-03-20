Сегодня в возрасте 76 лет ушел из жизни создатель автомобиля ВАЗ 2121 «Нива» (Позднее LADA 4x4) Петр Михайлович Прусов

Свою инженерную деятельность он начал еще в 1970 году, когда после окончание Запорожского машиностроительного института пришел на Волжский автомобильный завод в качестве инженера-конструктора. Спустя всего 2 года, Петр Михайлович стал ведущим конструктором проекта «Нива», после чего активно участвовал в создании других моделей завода. С 1998 по 2003 Петр Михайлович занимал должность главного конструктора ВАЗа, работая над такими автомобилями как «Ока», ВАЗ 2110, 2123, Samara 2 и семейства Kalina.

В 2003 формально ушел с должности главного конструктора в связи с выходом на пенсию, но несмотря на это Петр Михайлович продолжил активно участвовать в жизни завода, работал ведущим инженером-конструктором в отделе омологации и управления проектирования, а также руководил проектами по производству автомобилей LADA в Чечне. По настоящее время Петр Михайлович исполнял обязанности советника вице-президента по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа.

«Я выражаю искренние соболезнования семье и близким Прусова», сказал президент АвтоВАЗа Николя Мор. «Петр Михайлович был великим человеком, автором первого внедорожника с несущим кузовом - легендарной «Нивы», остающейся популярной и по сей день, как в России, так и за границей. Вдвойне печально, что ушел он именно накануне 40-летнего юбилея своего детища, назначенной на 5 апреля. Коллектив АвтоВАЗа глубоко скорбит этой потере. Завод берет на себя расходы на погребение». Церемония прощания начнется 21 марта в 11 часов в Спасо-Преображенском Соборе Тольятти. Похороны состоятся на Тольяттинском городском кладбище, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.