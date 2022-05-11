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11 май 2022

Установлен новый антирекорд российского авторынка

Установлен новый антирекорд российского авторынка

Объемы продаж машин продолжают падать. За апрель  было реализовано лишь тридцать две тысячи автомобилей по всей стране.  К слову, в прошлом году машин было продано в четыре раза больше

Лидером спроса остается отечественная Lada – если говорить о конкретных моделях, то первое место по продажам занимает Granta (2598 проданных машин). Следом идет Vesta, а замыкает тройку Niva с результатом в 1977 и 1941 проданных экземпляров, соответственно. Важно помнить, что под «Нивой» подразумевают не только классическую «трехдверку», но и современную Niva Travel.

Что касается иномарок, то здесь лидерство у Hyundai Solaris (за апрель продано 1804 экземпляра). В общем же рейтинге данная модель занимает четвертую позицию. К слову, есть компании, которые смогли продемонстрировать рост в такое непростое время-  таким единственным исключением в рейтинге оказался премиальный китайский Exeed: россияне приобрели 403 таких автомобиля, что на 102 процента больше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

При написании новости использовалась информация:
AEB

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