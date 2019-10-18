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18 окт 2019

Утилизационный сбор не повысят. Возможно

Утилизационный сбор не повысят. Возможно

Минпромторг России может оставить без изменений как нынешний уровень барьера для импорта машин, так и правила распределения компенсаций утилизационного сбора

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ведомстве, обсуждение этого вопроса велось на встрече с автопроизводителями. Вернуться к дискуссии о повышении утильсбора предлагается в 2021 году. Официального подтверждения пока нет, однако есть мнение, что Минпромторг отказался в приниципе от схемы повышения утилизационного сбора для стимулирования локализации сложных автокомпонентов.

Напомним, что ранее дилеры попросили власти не повышать утильсбор на автомобили в РФ. Соответствующее письмо ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева. В документе подчеркивается, что увеличение ставок утильсбора приведет к тому, что продажи некоторых иностранных брендов перестанут быть рентабельными.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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