Автомобильный портал Motorpage
24 окт 2017

Утилизировать автомобили в Приморье будет «ТерминаТОР»

Утилизировать автомобили в Приморье будет «ТерминаТОР»

В Приморском крае на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» начинается строительство завода по утилизации автомобилей. Предприятие строят российская компания «Сумотори» и японские Arai Shoji и Roayl AutoParts.

По словам инвесторов сегодня в приморье зарегистрировано около 1,2 миллиона автомобилей 90 процентов из которых составляют иномарки, ввезенные из Японии. Примерно четверть из них — автомобили старше 20 лет. Ежемесячно на территорию ввозится около пяти тысяч автомобилей из Японии, так что строители «ТерминаТОРа» уверены в успехе своего завода.

При этом на заводе будет реализована «умная» схема переработки отходов: здесь будут сепарировать металл, стекла, пластики, металл, РТИ. Часть из них можно будет использовать повторно: предприятие планирует наладить экспорт запчастей в страны Ближнего Востока, Африки и в Новую Зеландию, куда ежегодно экспортируется около миллиона подержанных «японок».
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства Приморского края

Комментарии к новости

Последние новости

...

РСА: более 80% водителей имеют скидки на ОСАГО

24 октября 2017
Aston Martin Lagonda

У Aston Martin появится две новых Lagonda

24 октября 2017
Porsche 911 Carrera T

Porsche сделал 911 Carrera для аскетов

24 октября 2017
Матттиас Мюллер

Глава Volkswagen раскритиковал Tesla

23 октября 2017
автодилер

Россияне потратили на новые автомобили 1,4 триллиона рублей

23 октября 2017
Kia Forte

Kia показала новый седан на базе Rio

23 октября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Logan - renault logan 2014 на особом положении Тест драйв
23 октября 2017

Renault Logan
"На особом положении"
Nissan Juke - nissan juke 2017 уйти, чтобы вернуться
Тест драйв
20 октября 2017

Nissan Juke
"Уйти, чтобы вернуться"
BMW 5 series - bmw 520d xdrive 2017 красная угроза
Тест драйв
18 октября 2017

BMW 5 series
"Красная угроза"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

1 9 9 7 3