В Приморском крае на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» начинается строительство завода по утилизации автомобилей. Предприятие строят российская компания «Сумотори» и японские Arai Shoji и Roayl AutoParts.

По словам инвесторов сегодня в приморье зарегистрировано около 1,2 миллиона автомобилей 90 процентов из которых составляют иномарки, ввезенные из Японии. Примерно четверть из них — автомобили старше 20 лет. Ежемесячно на территорию ввозится около пяти тысяч автомобилей из Японии, так что строители «ТерминаТОРа» уверены в успехе своего завода.

При этом на заводе будет реализована «умная» схема переработки отходов: здесь будут сепарировать металл, стекла, пластики, металл, РТИ. Часть из них можно будет использовать повторно: предприятие планирует наладить экспорт запчастей в страны Ближнего Востока, Африки и в Новую Зеландию, куда ежегодно экспортируется около миллиона подержанных «японок».

