В 2022 году ПДД ждут существенные изменения

«Виновником», из-за которых и произойдут изменения, являются беспилотные автомобили. Просто, к указанному сроку их количество возрастет, что потребует изменений в дорожных регламентах

В России к 2022 г. планируется внести ряд изменений в правила дорожного движения. Об этом агентству «Москва» заявил вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко. По его словам, это будет необходимо из-за растущего трафика беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

«Когда беспилотников будет не 10–20, а тысячи, изменения в ПДД вносить будет необходимо. Представители ГИБДД уже заявили о том, что граждан необходимо подготовить для интеграции беспилотных автомобилей в столичный трафик. С Госавтоинспекцией мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в правила», — рассказал Белянко.