В Афганистане создали свой собственный суперкар

Афганские инженеры представили прототип суперкара Mada 9, на разработку которого они потратили пять лет

Удивительно, но автомобиль выглядит, как минимум, дорого. К сожалению, интерьер автомобиля не раскрывается, скорее всего он попросту недоработан. Однако о силовой установке кое-что известно. Афганцы использовали двигатель от Toyota Corolla. Он установлен сзади. Точные характеристики не раскрываются, но инсайдеры заявляют о 180-200 лошадиных силах.

Предполагается, что спорткар может получить и электрическую силовую установку – заявлено, что такая модификация будет самой мощной. Над автомобилем Mada 9 работали 30 инженеров компании Entop и Афганского профессионально-технического института в Кабуле.