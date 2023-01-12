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12 янв 2023

В Афганистане создали свой собственный суперкар

В Афганистане создали свой собственный суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Афганские инженеры представили прототип суперкара Mada 9, на разработку которого они потратили пять лет

Удивительно, но автомобиль выглядит, как минимум, дорого. К сожалению, интерьер автомобиля не раскрывается, скорее всего он попросту недоработан. Однако о силовой установке кое-что известно. Афганцы использовали двигатель от Toyota Corolla. Он установлен сзади. Точные характеристики не раскрываются, но инсайдеры заявляют о 180-200 лошадиных силах.

Предполагается, что спорткар может получить и электрическую силовую установку – заявлено, что такая модификация будет самой мощной. Над автомобилем Mada 9 работали 30 инженеров компании Entop и Афганского профессионально-технического института в Кабуле.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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