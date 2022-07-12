В Америке стали выступать против электромобилей

Интересный закон сейчас лоббируют власти штата Северная Каролина – власти хотят сделать так, чтобы владельцы зарядных станций, которые бесплатно заряжают электромобили, также бесплатно заправляли обычные машины

Сообщается, что таким образом чиновники хотят устранить пробелы в равноправии между владельцами электрокаров и автомобилей с ДВС. Последние сейчас вынуждены мириться с преимуществом, которое получают первые.

Как сообщают наши зарубежные коллеги, если на зарядной станции не будет возможности заправки обычных автомобилей, то ее попросту снесут. Важный нюанс, это касается даже общественных площадок, которые принадлежат непосредственно штату.