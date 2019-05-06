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6 май 2019

В Амстердаме запретят машины с ДВС

В Амстердаме запретят машины с ДВС

Власти Амстердама разработали план мероприятий, согласно которому к 2030 году в город запретят въезд автомобилям и мотоциклам с двигателями внутреннего сгорания

Поэтапное введение новых правил начнется со следующего года, когда дизельным машинам старше 15 лет нельзя будет заезжать в пределы кольцевой автомагистрали. Уже с 2022 года центр города закроют для автобусов с ДВС, а к 2025 году запрет будет распространяться на мотоциклы и скутеры.

Сообщается, что подобными ограничениями власти столицы Нидерландов хотят сократить уровень вредных выбросов, так как они влияют на среднюю продолжительность жизни горожан. К слову, эксперты полагают, что новые требования заставят жителей пересаживаться на электрические и водородные автомобили, однако администрации придется всерьез озаботиться инфраструктурой и построить от 16 до 23 тысяч зарядных станций. Сейчас в городе их насчитывается всего три тысячи.

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При написании новости использовалась информация:
The Guardian

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