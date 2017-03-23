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23 мар 2017

В Англии началось производство электрических «кэбов»

В Англии началось производство электрических «кэбов»
Автор фото: фирма-производитель

В Великобритании начал работать завод по производству коммерческих гибридных электромобилей под названием LTC (London Taxi Company) Пока продукция предприятия состоит из так называемых «кэбов», которые планируется использовать в качестве такси

Автомобиль, построенный при участии китайской компании Geely и шведского бренда Volvo, снаружи напоминает кэб с ярким неоклассическим дизайном, а внутри щеголяет современной гибридной силовой установкой. В ее основе электромоторы и батарея, заряжать которую, помимо внешней сети, можно будет и от бензинового 1,5 литрового трехцилиндрового мотора, но лишь в том случае, если запаса хода в 150-200 километров на одном лишь электричестве окажется недостаточно.

Производственный комплекс  LTC включает в себя исследовательский центр, где инженеры работают над совершенствованием технологий. Бензиновый двигатель новинки разработан Volvo, но производство его будет осуществляться в Китае, однако сборка и производство большой части других компонентов будет осуществляться в Англии. Представители завода подчеркивают, что это первое новое производство и первый новый электромобиль, созданный в Великобритании за последние 10 лет.

Инвестиции в завод составили более 300 миллионов евро, на заводе задействовано более тысячи человек, а мощности конвейера позволяют выпускать около 20 000 автомобилей в год, при необходимости увеличивая их до 36 000. Компания Geely продолжает активно инвестировать в проект, в надежде стать мировым лидером производства именно коммерческих электромобилей. Так же известно, что первый электромобиль британского завода LTC поступит в продажу уже в нынешнем году, и не только на домашнем рынке, но и на других, по словам представителя LTC, переговоры по многим ключевым мировым рынкам уже завершились успехом.

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При написании новости использовалась информация:
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