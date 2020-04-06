В Ашан на машине? Можно!

Между Москвой и Подмосковьем заборов не будет. Кордонов с пропусками тоже. Пока что

Личным транспортом разрешено пользоваться для поездок не только в близлежащие магазины, среди которых многие не имеют всего необходимого людям ассортимента товаров, но и в гипермаркеты, находящиеся на значительном удалении.

Кроме того, пользоваться личным транспортом можно для поездок на работу и для обращения за медицинской помощью в случае угрозы жизни и здоровью. Все это изложено в постановлении губернатора Московской области от 12.03.2020№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области». При этом губернатор не собирается закрывать регион и, в частности, жители столицы могут выезжать в Подмосковье — блокировать дороги никто не собирается.