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21 сен 2021

В Aston Martin создали специальный спорткар для ребенка Джеймса Бонда

В Aston Martin создали специальный спорткар для ребенка Джеймса Бонда
Автор фото: фирма-производитель

Производители спорткаров часто думают о детишках и выпускают специальные фирменные автомобильчики на электрическом ходу. Правда, Aston Martin на фоне остальных очень сильно выделяется.

Итак, Aston Martin совместно с компаниями Little Car Company и EON Productions создал копию знаменитого спорткара Джеймса Бонда DB5, которая предназначается для детей. Машину исполнили в масштабе 2:3,  но в остальном она полностью повторяет оригинальный спорткар. Скажем больше,  она повторят шпионский вариант автомобиля, то есть  ее оборудовали всеми фирменными гаджетами – дымовой завесой, сменными номерами и шестиствольными пулеметами (даром, что муляжи), которые скрываются за фарами.

Отметим, что сам по себе игрушечный «Бонд кар» является серьезным транспортным средством – мощный электродвигатель способен разогнать машинку до 80 километров в час, а на одном заряде она способна проехать около 150 километров.  Также машина получила тормоза Brembo и амортизаторы Bilstein. Разумеется, эксплуатация детского автомобиля на дорогах общего пользования запрещена.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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