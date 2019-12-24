В батареях электромобилей будет использоваться морская вода

В лаборатории IBM Research разработали новый тип батарей, в котором нет тяжелых металлов вроде кобальта и никеля

Все эти материалы будут заменены морской водой, сказать точнее, специальными компонентами, которые будут добыты из этой воды. К сожалению, в IBM не раскрывают, какие материалы стали заменителями тяжелых металлов, но известно, что найдены они путем использования технологии «семантического обогащения». Она базируется на искусственном интеллекте и методах машинного обучения, помогающих исследователям проверять гипотезы, одновременно обрабатывая результаты миллионов экспериментов.

В любом случае сообщается, что новые батареи по всем параметрам превосходят обычные литий-ионные аккумуляторы: быстрее скорость зарядки, больше плотность хранения энергии, выше мощность, ниже риск воспламенения и себестоимость. Кроме того, переход к получению катодной химии из морской воды позволит отказаться от «грязных», с точки зрения экологии, методов добычи никеля.