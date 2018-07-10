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10 июл 2018

В Болгарии хотят создать 5221-сильный гиперкар

В Болгарии хотят создать 5221-сильный гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

В полку небольших компаний, которые громко заявляют о создании невиданных гиперкаров прибавилось. Болгарский стартап Alieno поделился первыми подробностями о своем будущем автомобиле.

Сама компания Alieno была создана всего три года назад болгарским бизнесменом Ахмедом Мерчевым. Ему очень нравятся суперкары, и он решил создать собственный. Правда, пока машина существует лишь в виде компьютерных изображений и внешне напоминает Lamborghini Huracan, подвергшийся внешнему тюнингу.

Зато в Alieno с радостью делятся техническими подробностями о гиперкаре, который получит название Arkanum. В первую очередь впечатляет силовая установка, которых у гиперкара будет несколько. Базовый вариант получит 12 электромоторов (по три на каждое колесо) суммарной мощностью 2610 л.с. Самый же мощный вариант получит уже 24 электромотора общей мощностью 5221 л.с.! По словам создателей машины, ее максимальная скорость превысит 488 км/ч.

Питаться электромоторы будут от блока графеновых аккумуляторов емкостью 60, 120 или 180 киловатт-часов в зависимости от версии. Самый маленький блок будет установлен на версию, предназначенную для трековых гонок. Масса гиперкара будет варьироваться от 1620 до 2880 килограммов, в зависимости от количества электромоторов и батарей.

Гиперкар будет сделан на базе углепластикового монокока. Из этого же материала будут сделаны передний и задний подрамники. Привод, естественно, полный. Также в Alieno говорят, что их гиперкар получит активный аэродинамический обвес и систему автономного вождения с 17 камерами, восемью радарами и одним лидаром.

Работы по производству прототипов Arkanum еще не начались, но Alieno уже принимает заказы на гиперкар. Стоимость машины варьируется от 750 тысяч до 1,5 миллионов евро в зависимости от мощности силовой установки.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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