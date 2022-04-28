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28 апр 2022

В Brabus представили свой самый мощный GLS

В Brabus представили свой самый мощный GLS
Автор фото: фирма-производитель
Ателье Brabus представило новую версию роскошного кроссовера Mercedes-Maybach GLS. Автомобиль стал мощнее, роскошнее и, соответственно, дороже.
Что касается дизайна, то машина получила новый карбоновый обвес. В него входят доработанный передний бампер, расширители колёсных арок и модернизированный задний диффузор. Утверждается, что новые элементы улучшают аэродинамику GLS. Отметим, что вся хромированная отделка была заменена на «черный хром». Салон же отделали дорогой кожей и алюминием. 
 
Теперь поговорим о технике – штатный бензиновый четырехлитровый мотор V8 «расточили» до 4.5 литров,  также установили новые компрессоры, в результате чего мощность повысилась до девятисот лошадиных сил. Максимальная скорость машины составляет 320 километров в час, тогда как в заводском исполнении Mercedes GLS способен разогнаться только до 240.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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