В Brabus представили свой самый мощный GLS

Ателье Brabus представило новую версию роскошного кроссовера Mercedes-Maybach GLS. Автомобиль стал мощнее, роскошнее и, соответственно, дороже.

Что касается дизайна, то машина получила новый карбоновый обвес. В него входят доработанный передний бампер, расширители колёсных арок и модернизированный задний диффузор. Утверждается, что новые элементы улучшают аэродинамику GLS. Отметим, что вся хромированная отделка была заменена на «черный хром». Салон же отделали дорогой кожей и алюминием.

Теперь поговорим о технике – штатный бензиновый четырехлитровый мотор V8 «расточили» до 4.5 литров, также установили новые компрессоры, в результате чего мощность повысилась до девятисот лошадиных сил. Максимальная скорость машины составляет 320 километров в час, тогда как в заводском исполнении Mercedes GLS способен разогнаться только до 240.