В Brabus прокачали Mercedes-Maybach

Бытует мнение, что заниматься тюнингом больших люксовых внедорожников и седанов - дело не благородное. Не предназначаются такие машины для сверхскоростных заездов. Впрочем, в Brabus думают иначе

Через руки этого тюнинг-ателье прошел практически весь модельный ряд марки Mercedes-Benz. Теперь же очередь дошла и до флагманского SUV немецкой компании - Mercedes-Maybach GLS, и надо сказать, что комплекс доработок получился внушительным.

Во-первых, серьезно изменилась внешность автомобиля - мастера установили на него новый карбоновый обвес. Спереди появился сплиттер, который увеличивает прижимную силу. Разумеется Mercedes-Maybach GLS от Brabus обзавелся 24-дюймовыми алюминиевыми дисками с низкопрофильной резиной.

Теперь переходим к технике. Была проведена работа с пневматической подвеской, ее модифицировали, а заодно снизили дорожный просвет на 25 миллиметров. С двигателем тоже поработали - специалисты Brabus применили в 4,0-литровым V8 новые турбонагнетатели, благодаря которым отдача мотора увеличилась с заводских 557 до 800 лошадиных сил. Динамические показатели впечатляют - разгон до сотни занимает всего лишь 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 300 километров в час. Важно заметить, что на машине стоит электронный ограничитель, так что немецкий SUV способен и на большее.

