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27 июн 2019

В ЦОДД планируют рассекретить адреса камер видеофиксации

В ЦОДД планируют рассекретить адреса камер видеофиксации

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявил о том, что в случае необходимости готов обнародовать список адресов, где установлены камеры видеофиксации

«Наши передвижные комплексы без труда можно увидеть на дорогах — они заметны издалека. Все они забрэндированы, у них яркая зеленая оклейка. Также мы ставим предупреждающие таблички. Но мы готовы выложить адреса стационарных камер в открытый доступ», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что во время заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, президент России Владимир Путин заявил, что прятать камеры на опасных участках автодорог недопустимо. По его словам, цели установки таких камер — снизить аварийность и травматизм на дорогах и повысить дисциплину водителей, а не оштрафовать их.

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