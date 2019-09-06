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6 сен 2019

В Continental разработали будущее

В Continental разработали будущее

Речь идет об автомобильных интерьерах, которые ориентируются на беспилотное управление.  Проект получил название  Integrated Interior Platform (IIP)

Стоит пояснить, что IIP представляет собой комплексное решение для программного и аппараттного обеспечения, которое объединяет множество подсистем в одном высокопроизводительном компьютере. Ее преимущество заключается в том, что автопроизводители смогут создать общую аппаратно-программную платформу, контролирующую работу различных дисплеев и онлайн-сервисов.

Сама по себе, система сможет управлять несколькими операционными системами с разными требованиями к безопасности и предоставлять нужную информацию в зависимости от выбранного режима движения. Экспериментальный кокпит Continental поддерживает управление жестами, выводит на «приборку» данные с камер бокового обзора и благодаря технологии виртуализации позволяет безопасно запускать приложения сторонних разработчиков.

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