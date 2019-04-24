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24 апр 2019

В Дубае роботов научили делать автомобильные номера

В Дубае роботов научили делать автомобильные номера

В Дубае открылось первое в мире предприятие по изготовлению автомобильных номеров, на котором большинство процессов автоматизированы, а сами номера теперь делают роботы.

В день новый завод может выпускать до 33 000 номерных знаков. Местное управление транспортной и дорожной инфраструктуры уверяет, что это в 11 раз больше по сравнению с традиционными производствами, на которых заняты люди. На один знак уходит всего 15 секунд против двух минут, которые требовались ранее.

Производственным процессом руководит искусственный интеллект: станки получают команды от управляющего компьютера, который находится на постоянной связи с базой регистрационных знаков и всегда в курсе, какие номера нужно изготовить. Впоследствии в Дубае планируется открыть ещё десять таких предприятий, и все они будут контролироваться через единый центральный компьютер.

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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