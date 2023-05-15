В Европе построят новые гигафабрики

Не стоит сейчас думать о Tesla – идея открытия новых фабрик принадлежит совершенно другим компаниям, которые напрямую не связаны с производством самих машин

Первой компанией, которая желает открыть свою фабрику (причем в Германии, где уже Tesla построила свой завод), является Northvolt – данная фирма занимается производством аккумуляторных батарей и зарядных терминалов, в том числе и скоростных. Проект строительства оценен в 6 миллиардов евро, причем некоторую часть средств предоставят немецкие власти, так как фирма заключила с немецким правительством меморандум о сотрудничестве, где подразумевается, что Northvolt обеспечит определенный регион рабочими местами, а взамен получит финансирование.

Что касается второй компании, то ей является тайваньская фирма ProLogium, которая будет строить завод в Дюнкерке. На новом заводе будут также производиться аккумуляторные батареи.