Как известно, Россия может не опасаться нашествия машин по одной простой причине — дороги у нас таковы, что любая автоматическая система управления потеряет ориентацию в пространстве. А зимой ситуация усугубляется тем, что дороги заснежены и разметки не видно вовсе.

Пока мы радуемся собственной недоступности для автоматических транспортных средств, финны из научно-исследовательского института VVT разработали систему автономного вождения, способную управлять автомобилем даже в очень сложных погодных условиях.

В качестве агрегатоносителя выступил внедорожник Volkswagen Touareg, на который была установлена система, состоящая из множества датчиков, сенсоров, радаров и камер. Прототип, который получил имя Martti успешно прошел по заданному маршруту в снегопад по заснеженной дороге со скоростью 40 км/ч. Создатели говорят, что скорость могла быть и выше, но ее в целях безопасности искусственно ограничили.

В ближайших планах у VVT: усовершенствовать радары системы автопилотирования и научить Martti общаться с объектами дорожной инфраструктуры. В России ему точно станет скучно — у нас объекты инфраструктуры не то что не умеют передавать данные в сеть, они попросту могут отсутствовать.