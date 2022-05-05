В Fisker намерены построить самый дальнобойный электрокар в мире

Глава компании, Хенрик Фискер, заявил, что на сегодняшний день перед инженерами его фирмы стоит важная задача – создать автомобиль, который будет способен проехать до полутора тысяч километров на полном заряде

Проект автомобиля носит кодовое название «Ronin». Данная машина должна стать, своего рода, демонстрационной витриной всех технологий Fisker. К примеру, у «Ронина» будет необычный тип кузова – четырехдверный кабриолет с мягким верхом. Инженеры Fisker намерены использовать ультратехнологичные материалы для того, чтобы обеспечить ему достаточную жёсткость в отсутствие крыши и средних стоек.

Еще одно интересное решение – интегрированные в структуру кузова аккумуляторы. К сожалению, здесь производитель не дает никаких подробностей, равно как и в отношении способов достижения такого высокого запаса хода