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26 май 2021

В Geely анонсировали новый кроссовер для России

В Geely анонсировали новый кроссовер для России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely анонсировала новый флагманский кроссовер под названием Xingyue L, который также поступит в продажу в России. Также эта модель известна под индексом KX11.

Итак, кроссовер будет предлагаться в нескольких версиях. Базовый переднеприводный кроссовер обладает двухлитровым мотором с турбонаддувом. Мощность силовой установки – 218 лошадиных сил. Интересно, но такой автомобиль будет сравнительно быстрым – до сотни он разгоняется за семь секунд. Что касается полноприводных модификаций, то там под капотом будет располагаться  аналогичный по объему мотор, но мощность его будет уже выше -238 лошадиных сил. Еще один важный технический аспект -в первом случае в качестве трансмиссии будет использоваться 7-ступенчатый робот, а во втором – 8-ступенчатый автомат.

Заметим, что машина получит и набор интересных опций. Например, систему автоматизированной парковки. Ее преимущество в том, что автомобиль в радиусе 200 метров способен самостоятельно парковаться и передвигаться в пространстве. Возможный сценарий использования подобного решения – вызов машины к водителю с большой плоскостной стоянки.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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