Власти Германии арестовали первого из бывших топ-менеджеров концерна Volkswagen, которые попали под пристальное внимание прокуратуры страны после начала Дизельгейта. Арестованным оказался Вольфганг Хатц, который в концерне занимался разработкой новых двигателей.

Именно он возглавлял подразделение по разработке новых силовых агрегатов Audi с 2001 по 2007 годы, когда компанию возглавлял Мартин Винтеркорн. Последний позднее возглавил весь концерн, и был руководителем Volkwagen Group, когда разгорелся Дизельгейт.

Именно в 2001-2007 были разработаны дизельные двигатели, на которых впоследствии обнаружили обманное программное обеспечение с помощью которого занижались вредные выбросы на сертификационных и стендовых испытаниях.

В августе этого года в США к 40 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 200 тысяч долларов был приговорен бывший топ-менеджер Североамериканского отделения концерна Volkswagen Джеймс Лиэнг. Он также занимался разработкой двигателей и занимался подготовкой автомобилей к сертификации в США. В декабре приговор будет вынесен еще один бывший топ Volkswagen Оливер Шмидт. Пять остальных менеджеров, которых американское правосудие, обвиняет в участии в Дизельгейте, успели покинуть США и вернулись в Германию. США объявили их в международный розыск. Германия отказался экстрадировать топ-менеджеров, но предупредила последних, что если они покинут страну, то Германия не сможет их защитить, а их задержит Интерпол.